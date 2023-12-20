عاجل.. الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد مظلي في معارك جنوب قطاع غزة
الأربعاء , 20 ديسمبر , 2023
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عاجل.. الجيش الإسرائيلي: مقتل قائد مظلي في معارك جنوب قطاع غزة
منذ 33 دقيقة
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