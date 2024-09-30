عاجل..إعلام عبري: قوات إسرائيلية دخلت الأراضي اللبنانية بدعم جوي ومدفعي

عاجل.. سماع دوي انفجار في سماء دمشق

عاجل.. إطلاق 35 صاروخاً من لبنان على شمال فلسطين المحتلة خلال 40 دقيقة بعد منتصف الليل

عاجل..الجيش الإسرائيلي: بدء مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لحزب الله في منطقة الحدود في جنوب لبنان

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة على بلدة رميش ومحيطها جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يجدد قصفه العنيف والمكثف على عدة بلدات في جنوبي لبنان

عاجل.. المتحدث العسكري الإسرائيلي: قوات الجيش بدأت عملية برية في جنوب لبنان