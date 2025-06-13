عاجل..الجيش الإسرائيلي يصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء قرب الملاجئ ويمنع التجمعات خشية الرد الإيراني

منذ 26 دقيقة

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