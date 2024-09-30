عاجل.. الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة على بلدة رميش ومحيطها جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي

منذ 29 دقيقة

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