عاجل..الجيش الإسرائيلي: سنضرب بقوة في مناطق الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة
عاجل.. الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت بإخلائها فورا
عاجل..البيت الأبيض: الطريق للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان هو التوصل إلى حل دبلوماسي
عاجل.. القناة 12 العبرية: تعليمات مشددة لسكان الجليل الأعلى شمال إسرائيل بالبقاء قرب الملاجئ
عاجل.. قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على بلدات الوزاني وسهل مرجعيون والخيام جنوب لبنان
عاجل.. واشنطن: إسرائيل تنفذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود
عاجل.. القناة “12” العبرية: الجيش الإسرائيلي يطلق نيران المدفعية بشكل مكثف على جنوب لبنان