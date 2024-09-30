عاجل..الجيش الإسرائيلي: سنضرب بقوة في مناطق الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة

عاجل.. الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا لسكان الضاحية الجنوبية في بيروت بإخلائها فورا

عاجل..البيت الأبيض: الطريق للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان هو التوصل إلى حل دبلوماسي

عاجل.. القناة 12 العبرية: تعليمات مشددة لسكان الجليل الأعلى شمال إسرائيل بالبقاء قرب الملاجئ

عاجل.. قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على بلدات الوزاني وسهل مرجعيون والخيام جنوب لبنان

عاجل.. واشنطن: إسرائيل تنفذ حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود

عاجل.. القناة “12” العبرية: الجيش الإسرائيلي يطلق نيران المدفعية بشكل مكثف على جنوب لبنان