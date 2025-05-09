عاجل.. الحوثيون يعلنون إطلاق طائرة مسيرة من نوع “يافا” تجاه هدف حيوي وسط إسرائيل وإصابته

منذ 36 دقيقة

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