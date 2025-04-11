عاجل.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” بصواريخ وطائرات مسيرة بالبحر الأحمر

منذ 21 دقيقة

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