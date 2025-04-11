عاجل.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” بصواريخ وطائرات مسيرة بالبحر الأحمر
الجمعة , 11 أبريل , 2025
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رأي
مدارات
كاريكاتير
تحقيقات
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بروفايل
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نص
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مسرح
تشكيل
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حوار
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عاجل.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية “ترومان” بصواريخ وطائرات مسيرة بالبحر الأحمر
منذ 21 دقيقة
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