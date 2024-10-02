عاجل.. الخارجية الأمريكية بشأن حظر إسرائيل دخول غوتيرش إليها: لا نجدها خطوة مثمرة بأي شكل من الأشكال

منذ 34 دقيقة

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