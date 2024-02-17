عاجل..الخارجية الصينية تدعو إلى تكثيف الجهود لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ووضع حد “للظلم الأطول أمدا”

منذ ساعة واحدة

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