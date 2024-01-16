عاجل.. الخرطوم تعلن تجميد التعامل مع إيغاد بشأن الأزمة السودانية نظرا “لتجاوزات” ارتكبتها المنظمة
الثلاثاء , 16 يناير , 2024
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أوروبا
روسيا
تركيا
إيران
صحافة
الكل
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الكل
رأي
مدارات
كاريكاتير
تحقيقات
الكل
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اقتصاد
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بروفايل
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حوار
تحقيق
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صدر حديثا
قراءة
نص
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هواء طلق
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مسرح
تشكيل
موسيقا
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حوار
تحقيقات
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عاجل.. الخرطوم تعلن تجميد التعامل مع إيغاد بشأن الأزمة السودانية نظرا “لتجاوزات” ارتكبتها المنظمة
منذ 54 دقيقة
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