عاجل.. الخرطوم تعلن تجميد التعامل مع إيغاد بشأن الأزمة السودانية نظرا “لتجاوزات” ارتكبتها المنظمة

منذ 54 دقيقة

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