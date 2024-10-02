عاجل..الرئيس الإيراني: زعزعة الأمن في المنطقة لا تصب في مصلحة الأوروبيين والولايات المتحدة
عاجل..الرئيس الإيراني: طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد هنية بطهران لإعطاء فرصة للمفاوضات
عاجل..الرئيس الإيراني: سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا
عاجل..أمير قطر: الوساطة خيارنا الاستراتيجي وسنواصل مساعينا لوقف الحرب في قطاع غزة
عاجل..أمير قطر: حل الدولتين هو مفتاح الحل للسلام في المنطقة
عاجل..أمير قطر: نؤكد مواصلة مساعينا وجهودنا لوقف الحرب في غزة
عاجل..أمير قطر: زيارة الرئيس الإيراني لقطر تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين