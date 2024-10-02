عاجل..الاحتلال يعلن تفعيل صافرات الإنذار بعكا ونهاريا ومستوطنات الجليل الأعلى تحسبًا لإطلاق صواريخ

عاجل..الرئيس الإيراني: زعزعة الأمن في المنطقة لا تصب في مصلحة الأوروبيين والولايات المتحدة

عاجل..الرئيس الإيراني: طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد هنية بطهران لإعطاء فرصة للمفاوضات

عاجل..الرئيس الإيراني: سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت إسرائيل بالرد علينا

عاجل..أمير قطر: الوساطة خيارنا الاستراتيجي وسنواصل مساعينا لوقف الحرب في قطاع غزة

عاجل..أمير قطر: حل الدولتين هو مفتاح الحل للسلام في المنطقة

عاجل..أمير قطر: نؤكد مواصلة مساعينا وجهودنا لوقف الحرب في غزة