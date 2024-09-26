عاجل..الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة: أوقفوا هذه الجريمة وتوقفوا عن إرسال أسلحة لإسرائيل

منذ 21 دقيقة

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