عاجل.. الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل في الساعات الماضية
عاجل.. متحدث عسكري إسرائيلي: أمامنا ساعات صعبة
عاجل.. متحدث عسكري إسرائيلي: 200 طائرة مقاتلة شاركت في الضربات على إيران
عاجل.. الشرطة الإسرائيلية تخلي المسجد الأقصى من المصلين وتغلق أبوابه بعد توجيه ضربة إسرائيلية لإيران
عاجل.. متحدث عسكري إسرائيلي: جرى ضرب أكثر من 100 هدف في إيران خلال الليل
عاجل.. رفع مستوى التأهب في السفارات الإسرائيلية والمجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم
عاجل.. مصدر أمني إسرائيلي: قضينا على أكثر من 10 علماء نوويين إيرانيين كبار في الهجوم