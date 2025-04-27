عاجل..الشيخ ردا على نتنياهو: الدولة الفلسطينية مفتاح الأمن والسلام والسخافة هي الإصرار على الاحتلال
الأحد , 27 أبريل , 2025
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تحقيقات
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مسرح
تشكيل
موسيقا
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عاجل..الشيخ ردا على نتنياهو: الدولة الفلسطينية مفتاح الأمن والسلام والسخافة هي الإصرار على الاحتلال
منذ 44 دقيقة
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