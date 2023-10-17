عاجل: الغارات الإسرائيلية تتواصل على غزة لليوم الـ 11 على التوالي
الثلاثاء , 17 أكتوبر , 2023
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تحقيقات
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مسرح
تشكيل
موسيقا
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عاجل: الغارات الإسرائيلية تتواصل على غزة لليوم الـ 11 على التوالي
منذ 29 دقيقة
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