عاجل.. القسام تعلن تفجير حقل ألغام بقوة إسرائيلية بحي الزيتون بغزة وأوقعتها بين قتيل وجريح

منذ ساعة واحدة

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