عاجل..القسام: عدد كبير من مجاهدينا أغاروا على مقر عمليات العدو قرب حي تل السلطان وأوقعوا قتلى وجرحى

منذ 23 دقيقة

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