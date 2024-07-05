عاجل..القسام: عدد كبير من مجاهدينا أغاروا على مقر عمليات العدو قرب حي تل السلطان وأوقعوا قتلى وجرحى
الجمعة , 5 يوليو , 2024
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تشكيل
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عاجل..القسام: عدد كبير من مجاهدينا أغاروا على مقر عمليات العدو قرب حي تل السلطان وأوقعوا قتلى وجرحى
منذ 23 دقيقة
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