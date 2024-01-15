عاجل..القسام: مقتل الأسيرين الإسرائيليين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة

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أبو عبيدة يكشف عن استهداف 1000 آلية عسكرية لقوات الاحتلال منذ 100 يوم.. والقسام لأهالي الأسرى: “غدا سنخبركم بمصيرهم.. حكومتكم تكذب”- (فيديوهات)