عاجل..القسام: مقتل الأسيرين الإسرائيليين يوسي شرعابي وتايس فريسكي في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة

منذ 37 دقيقة

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