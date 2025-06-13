عاجل.. القناة 12 الإسرائيلية: جرت محاولة لاغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري

عاجل.. التلفزيون الرسمي الإيراني: مقتل العالميين النوويين فريدون عباسي ومحمد مهدي طهرانجي

عاجل.. وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية تؤكد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني سلامي في غارة إسرائيلية

عاجل.. التلفزيون الإيراني الرسمي يقول إن مقر الحرس الثوري في طهران تعرض لقصف إسرائيلي

عاجل.. أكسيوس: الموساد قاد سلسلة من عمليات التخريب السرية في عمق إيران بالتزامن مع الضربات الجوية

عاجل.. التلفزيون الإيراني الرسمي: أطفال بين القتلى في الهجوم الإسرائيلي على منطقة سكنية في طهران

عاجل.. مصدر أمني إسرائيلي: احتمالات متزايدة بمقتل عدد من كبار العسكريين الإيرانيين

عاجل.. قناة برس تي في الإيرانية: أنباء عن سقوط عدد من القتلى في الهجوم الإسرائيلي على طهران