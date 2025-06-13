عاجل.. وكالة الأنباء الرسمية: الأردن اعترض عددا من الصواريخ والطائرات المسيرة دخلت مجاله الجوي
عاجل.. هيئة البث الإسرائيلية العامة: إسرائيل اعترضت طائرات مسيرة إيرانية فوق سوريا
عاجل.. القناة 12 الإسرائيلية: سلاح الجو بدأ في اعتراض طائرات مسيرة فوق السعودية
عاجل.. وسائل إعلام رسمية إيرانية: اغتيال 6 علماء نوويين في الهجوم الإسرائيلي
عاجل.. الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل في الساعات الماضية
عاجل.. متحدث عسكري إسرائيلي: أمامنا ساعات صعبة
عاجل.. متحدث عسكري إسرائيلي: 200 طائرة مقاتلة شاركت في الضربات على إيران