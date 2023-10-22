عاجل.. القناة “12” العبرية: الاعتراف بأكثر من 1200 معاق من أفراد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب
الأحد , 22 أكتوبر , 2023
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مسرح
تشكيل
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حوار
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عاجل.. القناة “12” العبرية: الاعتراف بأكثر من 1200 معاق من أفراد الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب
منذ ساعتين
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