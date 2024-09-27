عاجل..وزير الخارجية البريطاني لمواطنيه في لبنان: ارحلوا الآن

عاجل..إذاعة الجيش الإسرائيلي: فتح الملاجئ في كل أنحاء إسرائيل

عاجل.. القناة 12 العبرية: التقديرات تشير إلى أن نصرالله أصيب بالغارات على الضاحية الجنوبية

عاجل.. مصدر في حزب الله لرويترز: القيادي الكبير هاشم صفي الدين على قيد الحياة

عاجل.. البنتاغون: أمريكا لم تتلق إشعارا مسبقا عن ضربة إسرائيل في بيروت

عاجل.. استشهاد 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة

عاجل.. قناة المنار: مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 50 في الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت