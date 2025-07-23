عاجل.. الكنيست يصوت لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن
الأربعاء , 23 يوليو , 2025
أرشيف PDF
النسخة المطبوعة
سياسة
الكل
عربي
فلسطين
سوريا
العراق
الخليج العربي
مصر
المغرب العربي
دولي
الولايات المتحدة
أوروبا
روسيا
تركيا
إيران
صحافة
الكل
عربية
عبرية
دولية
مقالات
الكل
رأي
مدارات
كاريكاتير
تحقيقات
الكل
سياسة
اقتصاد
منوعات
بروفايل
ثقافة
الكل
حوار
تحقيق
رأي
صدر حديثا
قراءة
نص
شعر
قص
هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
بورتريه
منوعات
الكل
دراما
أخبار النجوم
أبيض و أسود
ميديا
فضائيات
لايف ستايل
الكل
أزياء
مجتمع
صحة
مطبخ
تكنولوجيا
اقتصاد
الكل
أخبار
أسواق
طاقة
رياضة
الكل
كرة قدم عالمية
كرة قدم عربية
رياضات أخرى
تقارير رياضية
مقالات رياضية
كأس العالم
وسائط
الكل
فيديو
صور
إنفوغراف
الأسبوعي
الكل
حدث الأسبوع
تقارير إخبارية
حوار
تحقيقات
حريات
أدب وفنون
كتب
رأي
مدن وآثار
رياضة
اقتصاد
ميديا
تكنولوجيا
منوعات
مجتمع
بودكاست
.
الكل
تقارير
فيديو
النسخه الورقية
ابحث
النسخة المطبوعة
سياسة
الكل
عربي
فلسطين
سوريا
العراق
الخليج العربي
مصر
المغرب العربي
دولي
الولايات المتحدة
أوروبا
روسيا
تركيا
إيران
صحافة
الكل
عربية
عبرية
دولية
مقالات
الكل
رأي
مدارات
كاريكاتير
تحقيقات
الكل
سياسة
اقتصاد
منوعات
بروفايل
ثقافة
الكل
حوار
تحقيق
رأي
صدر حديثا
قراءة
نص
شعر
قص
هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
بورتريه
منوعات
الكل
دراما
أخبار النجوم
أبيض و أسود
ميديا
فضائيات
لايف ستايل
الكل
أزياء
مجتمع
صحة
مطبخ
تكنولوجيا
اقتصاد
الكل
أخبار
أسواق
طاقة
رياضة
الكل
كرة قدم عالمية
كرة قدم عربية
رياضات أخرى
تقارير رياضية
مقالات رياضية
كأس العالم
وسائط
الكل
فيديو
صور
إنفوغراف
الأسبوعي
الكل
حدث الأسبوع
تقارير إخبارية
حوار
تحقيقات
حريات
أدب وفنون
كتب
رأي
مدن وآثار
رياضة
اقتصاد
ميديا
تكنولوجيا
منوعات
مجتمع
بودكاست
.
الكل
تقارير
فيديو
النسخه الورقية
أرشيف PDF
عاجل.. الكنيست يصوت لصالح مشروع قرار يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن
منذ ساعة واحدة
حجم الخط
0
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقا
1
نجل بايدن يهاجم نتنياهو: وحش يهدّد يهود العالم.. وغزة ستطارد إسرائيل جيلاً بعد جيل
2
وزير الخارجية التركي لـ”الانفصاليين” في سوريا: إذا اتجهتم نحو التقسيم سنتدخل.. والشيخ الهجري يتصرف كوكيل لإسرائيل
3
فرنسا تستهدف 80 شخصية جزائرية نافذة بقرار من روتايو.. وتوقعات برد سريع
4
جنرال إسرائيلي: سوريا نسخة جديدة من الصومال.. “الجولاني” مجرد واجهة كاذبة.. وانفجار وشيك في دول سايكس-بيكو
5
شيخ الأزهر يطلق نداء عالميا لإنقاذ غزة من المجاعة
6
التونسيون يشيدون بـ”دروس” سعيد لمستشار ترامب ويطالبون بتطبيقها محليا- (فيديو وتدوينات)
1
فرنسا تستهدف 80 شخصية جزائرية نافذة بقرار من روتايو.. وتوقعات برد سريع
2
سيدي أبي مدين التلمساني/ بين العرفانية والتخييل
3
شيخ الأزهر يطلق نداء عالميا لإنقاذ غزة من المجاعة
4
التونسيون يشيدون بـ”دروس” سعيد لمستشار ترامب ويطالبون بتطبيقها محليا- (فيديو وتدوينات)
5
نجل بايدن يهاجم نتنياهو: وحش يهدّد يهود العالم.. وغزة ستطارد إسرائيل جيلاً بعد جيل
6
وزير الخارجية التركي لـ”الانفصاليين” في سوريا: إذا اتجهتم نحو التقسيم سنتدخل.. والشيخ الهجري يتصرف كوكيل لإسرائيل
اشترك في قائمتنا البريدية