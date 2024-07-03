عاجل.. المجلس الأعلى للتخطيط في إسرائيل يصادق الأربعاء والخميس على بناء 5 آلاف و300 وحدة استيطانية

منذ 40 دقيقة

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