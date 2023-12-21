عاجل.. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح نحو 300 ألف شخص من “ود مدني” وسط السودان جراء تصاعد القتال

منذ ساعة واحدة

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