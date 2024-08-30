عاجل..الهلال الأحمر: إصابة طبيب بالرصاص الحي إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على سيارة إسعاف في جنين

منذ 38 دقيقة

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