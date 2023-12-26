عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابات في صفوف النازحين إثر قصف استهدف مقر الجمعية في خان يونس
الثلاثاء , 26 ديسمبر , 2023
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كاريكاتير
تحقيقات
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تشكيل
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حوار
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عاجل.. الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابات في صفوف النازحين إثر قصف استهدف مقر الجمعية في خان يونس
منذ 37 دقيقة
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