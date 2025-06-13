عاجل..وزير الطاقة الإسرائيلي يقول إنه قد يأمر بإغلاق بعض خزانات الغاز الطبيعي مؤقتا بسبب الوضع الأمن

عاجل..وزير الدفاع الإسرائيلي: قضينا على قادة الحرس الثوري الإيراني أثناء اجتماعهم في مقر تحت الأرض

عاجل.. إعلام عبري: تواصل هجوم إسرائيل واستهداف مصنع إيراني لإنتاج الصواريخ في شيراز

عاجل..الهلال الأحمر الفلسطيني: صعوبة في الوصول للمرضى لمنع إسرائيل سيارات الإسعاف من التنقل بالضفة

عاجل..وسائل إعلام إيرانية: هجوم إسرائيلي جديد قرب مطار تبريز شمال غربي إيران

عاجل.. منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: أضرار لحقت بمنشأة نطنز النووية ولا تقارير عن أي إصابات

عاجل.. متحدث عسكري إسرائيلي: أمامنا ساعات صعبة