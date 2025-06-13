عاجل..الهلال الأحمر الفلسطيني: صعوبة في الوصول للمرضى لمنع إسرائيل سيارات الإسعاف من التنقل بالضفة

منذ 22 دقيقة

حجم الخط
0

اشترك في قائمتنا البريدية