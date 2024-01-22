عاجل: الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال كليا في طواقمنا بخان يونس جراء “الاجتياح البري”
الأثنين , 22 يناير , 2024
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كاريكاتير
تحقيقات
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صدر حديثا
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نص
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هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
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حوار
تحقيقات
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عاجل: الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال كليا في طواقمنا بخان يونس جراء “الاجتياح البري”
منذ 41 دقيقة
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