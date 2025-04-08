عاجل..الهلال الأحمر الفلسطيني: 23 إصابة بالاختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي حرم جامعة القدس

منذ 28 دقيقة

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