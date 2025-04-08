عاجل..الهلال الأحمر الفلسطيني: 23 إصابة بالاختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي حرم جامعة القدس
الثلاثاء , 8 أبريل , 2025
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كاريكاتير
تحقيقات
الكل
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تحقيق
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هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
موسيقا
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عاجل..الهلال الأحمر الفلسطيني: 23 إصابة بالاختناق خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي حرم جامعة القدس
منذ 28 دقيقة
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