عاجل.. اندلاع حريق وتضرر مبنى في مستوطنتين بالجليل الأعلى جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان

عاجل.. حظر للتجول من الأربعاء حتى الأحد في عدد من أحياء الخليل بذريعة حلول الأعياد اليهودية

عاجل.. الخارجية الأمريكية بشأن حظر إسرائيل دخول غوتيرش إليها: لا نجدها خطوة مثمرة بأي شكل من الأشكال

عاجل.. انقطاع التيار الكهربائي في عدة بلدات بالجليل الأعلى عقب إطلاق رشقة صاروخية من لبنان

عاجل..الخارجية الأمريكية: مجموعة السبع ستفرض عقوبات ضد إيران

عاجل..الخارجية الأمريكية: لم نستبعد جهود وقف إطلاق النار في غزة بسبب الأحداث في لبنان

عاجل..الخارجية الأمريكية: بلينكن تحدث إلى الحلفاء بشأن الرد على إيران