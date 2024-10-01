عاجل.. بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في مواجهة هجمات إيران وإسقاط الصواريخ التي تستهدفها

منذ 34 دقيقة

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