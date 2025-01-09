عاجل.. بايدن: نحرز تقدما فيما يتعلق باتفاق لغزة
الخميس , 9 يناير , 2025
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مدارات
كاريكاتير
تحقيقات
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مسرح
تشكيل
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عاجل.. بايدن: نحرز تقدما فيما يتعلق باتفاق لغزة
منذ 32 دقيقة
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