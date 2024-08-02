عاجل.. بن غفير يأمر بفتح تحقيق ضد الشيخ عكرمة صبري بعد نعي إسماعيل هنية بخطبة الجمعة في الأقصى

منذ 53 دقيقة

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