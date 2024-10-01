عاجل..المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: هذا الهجوم خطير وسيكون له تداعيات

عاجل.. بن غفير يتحدث عن نشر فوري لنحو 13 ألف متطوع بقوات الطوارئ في جميع أنحاء إسرائيل

عاجل.. وكالة أنباء فارس عن مسؤول إيراني: دفعة جديدة من الصواريخ في طريقها إلى الأراضي المحتلة

عاجل.. مسؤول إيراني كبير: طهران مستعدة تماما لأي رد بعد إطلاق الصواريخ على إسرائيل

عاجل..القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر: سنرد بقوة على هجوم إيران بغض النظر عن نتائج هذه الضربة

عاجل.. بايدن أمر الجيش الأمريكي بمساعدة إسرائيل في مواجهة هجمات إيران وإسقاط الصواريخ التي تستهدفها

عاجل. بايدن وهاريس يتابعان الهجوم الإيراني على إسرائيل من غرفة العمليات في البيت الأبيض