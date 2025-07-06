عاجل.. إعلام إسرائيلي: إلقاء نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة

عاجل.. إعلام حوثي: العدو الإسرائيلي استهدف محطة الكهرباء المركزية في رأس الكثيب

عاجل.. جماعة الحوثي: العدوان الإسرائيلي لن يزيد شعبنا إلا ثباتًا وإصرارًا على مواصلة نصرة غزة

عاجل.. ترامب: فرصة جيدة لإبرام اتفاق مع حماس خلال هذا الأسبوع

عاجل.. ترامب يقول إنه سيناقش مع نتنياهو العمل على اتفاق دائم مع إيران

عاجل..كاتس: هاجمنا أهدافا تابعة للحوثيين في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومحطة كهرباء باليمن

عاجل.. سلسلة غارات عنيفة على الحديدة اليمنية