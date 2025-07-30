عاجل..جيروزاليم بوست: حماس أبلغت الوسطاء أنها لن تدخل في مفاوضات حتى يتحسن الوضع الإنساني في غزة
الأربعاء , 30 يوليو , 2025
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بروفايل
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عاجل..جيروزاليم بوست: حماس أبلغت الوسطاء أنها لن تدخل في مفاوضات حتى يتحسن الوضع الإنساني في غزة
منذ 44 دقيقة
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