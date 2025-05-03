عاجل.. جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار في مناطق بإسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن
السبت , 3 مايو , 2025
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هواء طلق
سينما
مسرح
تشكيل
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عاجل.. جيش الاحتلال: إطلاق صفارات الإنذار في مناطق بإسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن
منذ ساعة واحدة
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