عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر الفلسطينيين بإخلاء منطقة خان يونس فورا قبل مهاجمتها
الجمعة , 4 يوليو , 2025
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شعر
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تشكيل
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عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر الفلسطينيين بإخلاء منطقة خان يونس فورا قبل مهاجمتها
منذ 25 دقيقة
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