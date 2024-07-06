عاجل.. جيش الاحتلال: مقتل ضابطين في اشتباكات خلال الأسبوع الأخير بحي الشجاعية شرقي غزة
السبت , 6 يوليو , 2024
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عاجل.. جيش الاحتلال: مقتل ضابطين في اشتباكات خلال الأسبوع الأخير بحي الشجاعية شرقي غزة
منذ 51 دقيقة
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