عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء أجزاء من المنطقة “الإنسانية” المزعومة في خان يونس
السبت , 27 يوليو , 2024
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عاجل.. جيش الاحتلال يأمر بإخلاء أجزاء من المنطقة “الإنسانية” المزعومة في خان يونس
منذ 36 دقيقة
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