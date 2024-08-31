عاجل.. جيش الاحتلال يستخدم مواطنين فلسطينيين “دروعا بشرية” في الحي الشرقي بمدينة جنين
السبت , 31 أغسطس , 2024
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تشكيل
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عاجل.. جيش الاحتلال يستخدم مواطنين فلسطينيين “دروعا بشرية” في الحي الشرقي بمدينة جنين
منذ 17 دقيقة
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