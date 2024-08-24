عاجل.. جيش الاحتلال يطالب سكان مناطق واسعة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بإخلائها قسرا
السبت , 24 أغسطس , 2024
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عاجل.. جيش الاحتلال يطالب سكان مناطق واسعة شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بإخلائها قسرا
منذ 19 دقيقة
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