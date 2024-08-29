عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قتل 5 مقاومين بمسجد في طولكرم
الخميس , 29 أغسطس , 2024
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عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قتل 5 مقاومين بمسجد في طولكرم
منذ 11 دقيقة
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