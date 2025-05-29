عاجل..جيش الاحتلال يفجر روبوتات مفخخة حول مستشفى العودة بغزة بعد الإيعاز لإدارتها بإخلائها فورا
الخميس , 29 مايو , 2025
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قراءة
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هواء طلق
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تشكيل
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عاجل..جيش الاحتلال يفجر روبوتات مفخخة حول مستشفى العودة بغزة بعد الإيعاز لإدارتها بإخلائها فورا
منذ 31 دقيقة
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