عاجل..جيش الاحتلال يفجر روبوتات مفخخة حول مستشفى العودة بغزة بعد الإيعاز لإدارتها بإخلائها فورا

منذ 31 دقيقة

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