عاجل.. جيش الاحتلال يفرج عن فلسطينيين اعتقلهم خلال الأشهر الماضية من مناطق متفرقة في غزة
الثلاثاء , 20 أغسطس , 2024
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عاجل.. جيش الاحتلال يفرج عن فلسطينيين اعتقلهم خلال الأشهر الماضية من مناطق متفرقة في غزة
منذ 49 دقيقة
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