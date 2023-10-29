عاجل.. جيش الاحتلال يقتحم جنين وبعض عناصره تدخل إلى قسم الطوارئ في مستشفى ابن سينا بالمدينة

منذ 43 دقيقة

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