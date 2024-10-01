عاجل.. “حزب الله” يستهدف تجمعا لقوات إسرائيلية شرق رأس الناقورة بصلية صاروخية

عاجل..صفارات الإنذار تدوي في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل

عاجل.. انطلاق صفارات الإنذار من قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية في القدس

عاجل.. الجيش الإسرائيلي: قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل

عاجل..وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق النار جرى في موقعين والتقديرات أن اثنين نفذا الهجوم

عاجل..هيئة البث الإسرائيلية: التقديرات تفيد بأن عملية إطلاق النار هجوم نفذه فلسطيني

عاجل..القناة 12 الإسرائيلية: 10 مصابين في إطلاق نار بتل أبيب

عاجل..”حزب الله”: الصور التي نشرها العدو داخل أنفاق حزب الله قديمة ولا علاقة لها بأي عمل عسكري حالي