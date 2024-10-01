عاجل..”حزب الله” يعلن استهداف قاعدة نتانيا الإسرائيلية بـ”صلية صاروخية” وتحقيق إصابات دقيقة

منذ 48 دقيقة

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