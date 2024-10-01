عاجل..”حزب الله” يعلن استهداف قاعدة نتانيا الإسرائيلية بـ”صلية صاروخية” وتحقيق إصابات دقيقة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي: جميع المدنيين في الملاجئ بعد إطلاق الصواريخ من إيران

عاجل.. إعلام عبري: إطلاق ما يقل عن 102 صاروخ من إيران

عاجل..صفارات الإنذار تدوي في عشرات المدن والبلدات بجنوب ووسط إسرائيل

عاجل.. انطلاق صفارات الإنذار من قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية في القدس

عاجل.. الجيش الإسرائيلي: قبل وقت قصير تم إطلاق صواريخ من إيران على أراضي دولة إسرائيل

عاجل..وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق النار جرى في موقعين والتقديرات أن اثنين نفذا الهجوم

عاجل..هيئة البث الإسرائيلية: التقديرات تفيد بأن عملية إطلاق النار هجوم نفذه فلسطيني